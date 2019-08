Von der Chefin und ihren Mitarbeitenden zunächst unbemerkt, setzten sich um 13 Uhr herum zwei Männer auf die Terrasse. Die Kellnerin öffnete ein Fenster und liess die Herren wissen, dass das Restaurant erst später öffne. Einer der Männer verlangte trotzdem, den Lebensgefährten der Chefin zu sprechen. Die junge Frau begab sich in die Küche, um den Gesuchten zu holen.

Mehrere Schüsse abgefeuert

Kaum stand sie wieder hinter ihrem Bügelbrett, hörte sie, wie das anfänglich normale Gespräch draussen in einen Streit ausartete. Sie guckte nach draussen und sah, wie sich einer der Fremden über ihren am Tisch sitzenden Kollegen beugte und ihn anbrüllte. Sein Begleiter war verschwunden. Die Kellnerin riet der Chefin, die Polizei zu rufen, und ging auf die Terrasse. Unerschrocken stellte sie sich zwischen den Unbekannten und ihren Chef. Der Eindringling zog eine Pistole aus dem Hosenbund und zielte auf ihren Oberkörper. Dann senkte er den Lauf und schoss dreimal neben ihre Füsse.

Ein Querschläger zischte in einen Stuhl im benachbarten Städtli Food Imbiss. Direkt daneben genoss ein Gast die Mittagssonne.

Stein- und Projektilfragmente spritzten auf und verletzten die Frau an den Unterschenkeln und am rechten Fuss. «Du hast jetzt eine Woche Zeit, um das Geld zu besorgen», schrie der Unbekannte den Mann aus dem Rendez-Vous an. Und drohte ihm: «Wenn du das Geld wieder nicht hast, bist du tot. Dann werde ich dich erschiessen.» Dann feuerte er zweimal in das offene Fenster des Restaurants, in dem die Wirtin gerade mit der Polizei telefonierte. Weitere Schüsse rissen Löcher in die Fassade. Ein Querschläger zischte in einen Stuhl im benachbarten Städtli Food Imbiss. Direkt daneben genoss ein Gast die Mittagssonne. Ein Splitter des Sessels ritzte einen seiner Finger.

Am selben Abend verhaftet

So schnell, wie sie gekommen waren, verschwanden die Männer. Der eine stellte sich kurz darauf der Polizei. Weil sich gegen ihn kein Tatverdacht erhärten liess, stellte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen ihn im Mai ein. Der mutmassliche Schütze wurde am selben Abend verhaftet. Zuvor warf er die Pistole, die er illegal erworben und mit sich geführt hatte, in die Aare.

Nun muss sich der 30-jährige Türke wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens, qualifizierter einfacher Körperverletzung mit Waffe, versuchter Nötigung, Widerhandlungen gegen das Waffengesetz und eines Verstosses gegen das Gewässerschutzgesetz vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau verantworten.