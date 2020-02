Das Ende einer Odyssee

«Was lange währt …» So hatte Gemeindepräsident Urs Zumstein im Oktober 2018 die Tatsache kommentiert, dass nach fünf Jahren endlich die fertige Ortsplanungsrevision von Bettenhausen der Stimmbevölkerung vorgelegt werden konnte. Nun nimmt er diese Worte erneut in den Mund. Ist es doch mittlerweile über drei Jahre her, dass die Gemeindeversammlung einen Kredit von 60’000 Franken für die Sanierung des öffentlichen Kinderspielplatzes neben dem alten Schulhaus im Ortsteil Bollodingen genehmigt hat. Damals war die Rede davon, dass er im Frühling 2017 eingeweiht werden sollte.