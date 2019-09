«Das Schwierigste war der Kampf um die Akzeptanz»

Stephan Anliker musste als Präsident des Grasshopper-Clubs Zürich in den vergangenen Jahren immer wieder teils harsche Kritik einstecken. Ganz anders war die Stimmung an seiner letzten Generalversammlung der SC Langenthal AG: Er wurde mit viel Lob und Applaus verabschiedet. Ohne Anliker, wurde mehrfach betont, gäbe es den SCL in dieser Form nicht.