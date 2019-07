Dem offenen Feuer treu geblieben

Dunkel ist es in der Ecke der Werkstatt an der Bahnhofstrasse in Huttwil, wo Reto Zürcher arbeitet. Seit 1904 wird hier geschmiedet, vier Generationen lang von der Familie Joss, seit 2002 von Reto Zürcher. Licht spendet nur das Feuer, das der Waffenschmied auf der Esse entfacht. Hell glüht auch der Metallstab, den er mit einer Zange aus der Glut holt. Mit wenigen gezielten Hammerschlägen formt er das Eisen auf dem Amboss zu einem Ring.