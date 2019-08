Den Kiesabbau modernisieren

Das bestehende Kieswerk in der Grube Hobühl stammt aus den 1970er-Jahren und ist in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund will die Vigier Beton Mittelland AG eine neue Aufbereitungsanlage realisieren, wie dem zurzeit aufliegenden Baugesuch zu entnehmen ist. Kostenpunkt: 11,3 Millionen Franken.