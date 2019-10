Eva lehnt am Baum im Paradies. Die listige Schlange hängt kopfüber, um ihr direkt ins Ohr flüstern zu können. Bereits ist die Sünde begangen: In Form einer roten Kugel liegt ein verhältnismässig riesiger Apfel zu Füssen von Eva. So gestaltete der Glasmaler Gian Casty eine von seinen zahlreichen Darstellungen des Sündenfalls.