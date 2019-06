Der Druck auf die Copy-Shops steigt

Ende Juni werde sie den Schlüssel drehen, sagt Gaby Moor. Die Geschäftsführerin der Copy Corner Buchsi GmbH wird dies, wie sie sagt, auch mit einem weinenden Auge tun. Die 64-Jährige geht in Pension, hätte ihren Laden an der Bahnhofstrasse in Herzogenbuchsee aber gerne noch eine gewisse Zeit lang weitergeführt. Doch das sei unter den gegebenen Umständen leider nicht mehr möglich: «Die Konkurrenz durch das Internet ist zu gross geworden», konstatiert Moor.