Der König gibt sich die Ehre

Seit Dezember läuft der Vorverkauf für das Oberaargauische Schwingfest 2020 vom 30. Mai in Ursenbach. Der Run auf die Tickets dürfte jetzt noch grösser werden. Denn wie die Organisatoren mitteilten, wird der neue Schwingerkönig Christian Stucki in Ursenbach antreten. Weil nebst Stucki mit dem neuen «Eidgenossen» Matthias Aeschbacher vom Schwingklub Sumiswald sowie Curdin Orlik zwei weitere Spitzenschwinger bereits ihre Teilnahme zugesichert haben, darf man sich also auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld freuen.