Der Kraftort Bürgisweyerbad lebt weiter

Seit dem 14. Jahrhundert suchen Menschen im Bürgisweyerbad bei Madiswil Erholung, Entspannung und neue Kraft. In den letzten Jahren war offen, wie lange das noch möglich sein wird. Die Wirtsleute, André und Sonja Schreiber, haben zwar Kinder, die sich dafür interessieren, in ihre Fussstapfen zu treten und zum Teil bereits in Ausbildung dazu sind. Doch das genügt nicht. Damit Familie Schreiber den Gasthof in die gewünschte Richtung entwickeln kann, braucht es im Zonenplan von Madiswil eine Überbauungsordnung.