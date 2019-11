Der neue Hauptschulleiter wurde gewählt

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung auf Antrag der Bildungskommission Andreas Oetliker zum neuen Hauptschulleiter für die Schule Wangen bestimmt. Der 46-Jährige ist gemäss Communiqué verheiratet, Vater von zwei Kindern und leitet zurzeit die Schweizer Schule in Querétaro in Mexiko.