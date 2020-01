Profile am unteren Dorfeingang von Rohrbach künden es bereits seit Wochen an: Dort, wo der Bodenweg in die Hauptstrasse einmündet, soll im grossen Stil gebaut werden. Jetzt liegt in der Gemeindeverwaltung das Baugesuch auf. Gemäss diesem sollen in vier Mehrfamilienhäusern 44 Wohnungen gebaut werden. Die meisten sollen 3½ Zimmer aufweisen, im Angebot werden aber auch solche mit einem Zimmer mehr und einem weniger sein.