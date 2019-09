Der Stall ist niedergebrannt

Am Sonntagnachmittag hat in Oeschenbach ein Bauernhaus gebrannt. Der Ökonomieteil wurde dabei zerstört. Kurz vor 15 Uhr traf bei der Kantonspolizei Bern die Brandmeldung ein, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Gemäss aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Alle Tiere, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude aufgehalten hatten, konnten evakuiert werden.