Der Veterinärdienst beschlagnahmt in Wynau siebzehn Hunde

Zweieinhalb Stunden sei sie an jenem Mittwoch ausser Haus gewesen, erklärt die Frau. Weil einer ihrer Hunde habe operiert werden müssen. Als sie vom Tierarzt zurückkehrte, da sei die Aktion bereits im Gang gewesen: Ihre restlichen neun grossen Hunde seien vom Veterinärdienst des Kantons Bern und im Beisein der Kantonspolizei zum Abtransport verladen worden.

Auch die sieben Husky-Wolfshund-Welpen, die diese Woche hätten platziert werden sollen, hätten die Beamten abtransportiert. Und ebenso die vier Katzen. «Nur die Teichfische und das Aquarium haben sie mir gelassen.»

Von Nachbarn rausgemobbt

Was ist geschehen? Es handle sich um einen «Fall, an dem wir länger dran waren», sagt Kantonstierarzt Reto Wyss auf Anfrage. Und bestätigt, am 19. Juni in Wynau mehrere Hunde und Katzen beschlagnahmt zu haben. Weshalb dies konkret geschehen ist, darüber gibt der Kantonstierarzt wegen des laufenden Verfahrens keine Auskunft.

«Es geht um diverse Mängel die Haltung betreffend, die man vor Ort vorgefunden hat.» Kantonstierarzt Reto Wyss

Es gehe um diverse Mängel die Haltung betreffend, die man vor Ort vorgefunden habe und die trotz angeforderter Massnahmen nicht behoben worden seien, verweist er auf zahlreiche Vorschriften, die es einzuhalten gelte.

Von einer «angeblichen Nachkontrolle» spricht auch die Halterin. Wobei es offenbar nicht der Berner Veterinärdienst war, der auf die Frau und ihre Tiere aufmerksam wurde. Erst vergangenen Oktober ist die Frau mit ihren je drei Schäfer- und Husky-Wolfshunden sowie einem Rottweiler, einem Schäfer, einem Wolfshund und einem Husky nach Wynau gezogen. Nachdem sie aus ihrem früheren Zuhause im Luzernischen von den Nachbarn «rausgemobbt» worden sei.

Perfektion wurde erwartet

Die damaligen Nachbarn seien es auch gewesen, die den zuständigen Veterinärdienst eingeschaltet hätten. Tatsächlich habe ihr dieser zahlreiche Mängel attestiert und sie aufgefordert, diese zu beheben. So habe sie etwa ein zusätzliches Katzenklo anschaffen müssen, den Hasenauslauf tiefer im Boden verankern oder das so im Handel erworbene Welpengitter entfernen müssen.

«Die Hunde sind wohlgenährt, gesund, sehr menschenfreundlich und vor allem gut sozialisiert.»Hundehalterin

«Man hat von mir erwartet, dass bereits frühmorgens immer alles perfekt war», sagt die Frau. Dabei habe sie sehr wohl Sorge zu ihren Tieren und deren Umgebung getragen. «Den Hunden ging es super», bekräftigt die Halterin. «Sie sind wohlgenährt, gesund, sehr menschenfreundlich und vor allem gut sozialisiert.» Auch hätten die Hunde mehr als genug Bewegung, Auslauf, Beschäftigung und Zuneigung gehabt.

Mehrhundehaltung gut überlegen

Die Frau, ursprünglich in der Medienbranche tätig, betreibt neben ihrer Hobby-Zucht mit einem Wurf pro Jahr auch eine Hundeschule. Wobei sie mehr mit den Menschen als mit den Hunden arbeite und so «sehr viel Gutes bewirken» könne, wie sie selber sagt. Nach einem höheren Wirtschaftsabschluss habe sie sich denn auch viel mit Psychologie, Erwachsenenbildung und Tierpsychologie beschäftigt.

Genaue Gründe für die Beschlagnahmung nennt der Veterinärdienst noch keine.

Auch den Sachkundenachweis-Trainerkurs habe sie absolviert und geniesse einen guten Ruf nicht zuletzt bei verhaltensauffälligen Hunden. Vier ihrer eigenen Hunde stammten aus dem Tierschutz, «da sie entweder nicht platzierbar waren oder durch ganz viele Hände gegangen sind».

Wobei sie die Tiere offenbar nicht unüberlegt bei sich aufgenommen hat: «Mehrere Hunde zu halten, ist ein tolles Gefühl und wunderschön mitanzusehen, sollte sich aber gut überlegt werden», gibt sie auf ihrer Website bezüglich Mehrhundehaltung zu bedenken.

«Stets Rücksicht genommen»

Und ebenfalls alles, was der Veterinärdienst von ihr verlangt hatte, habe sie getan, sagt die Halterin. Dass der Kanton Bern im Zug seiner Nachkontrolle ihre Tiere nun dennoch beschlagnahmt hat, empfindet die Frau denn auch als reine Schikane. Zumal sie auch auf die Nachbarschaft stets Rücksicht genommen und mit ihren Nachbarn in Wynau soweit keine schlechten Erfahrungen gemacht habe.

Das bestätigt auf Anfrage auch eine direkte Nachbarin. Weder hätten die Hunde gestört, noch habe sie je den Eindruck gehabt, dass die Tiere schlecht gehalten würden, sagt sie.

«Was der Kanton mit meinen Tieren gemacht hat, hat mit Tierwohl nichts zu tun.»Hundehalterin

Was der Kanton mit ihren Tieren gemacht hat, habe «mit Tierwohl nichts zu tun», sagt die Halterin. Über den Verbleib ihrer an der Kapellenstrasse abtransportierten Hunde wisse sie ebenso wenig Bescheid wie über den Zustand der Hündin, die vom Veterinärdienst nach der Operation direkt beim Tierarzt abgeholt worden sei. Sie selber hat sich nach dem Vorfall in eine Klinik begeben, «weil es mir den Boden unter den Füssen weggezogen hat.»

Anwalt eingeschaltet

Der Kanton habe für solche Fälle Verträge mit Tierheimen, verweist Kantonstierarzt Reto Wyss auf das übliche Vorgehen bei der Unterbringung von beschlagnahmten Hunden. Die Halterin habe nun die Möglichkeit, gegen die Beschlagnahmung Beschwerde einzureichen.

Sie sei bereits selber aktiv und habe inzwischen auch einen Anwalt eingeschaltet, sagt die Frau. Wobei sie auch von ihren Kunden und Bekannten viel Unterstützung erhalte.

(Langenthaler Tagblatt)