Deshalb braucht der SCL-Nachwuchs so viel Geld

Gleich zwei Abstimmungen zur Zukunft des SC Langenthal stehen dieses Frühjahr an: Mitte März soll das Stimmvolk darüber entscheiden, ob in Langenthal eine neue Arena Oberaargau geplant und gebaut werden kann. Aber zuerst geht es am 9. Februar um den Nachwuchs des Eishockeyvereins: Vor bald einem Jahr beschloss der Stadtrat, den städtischen Unterstützungsbeitrag von 125’000 auf 250’000 Franken zu erhöhen.