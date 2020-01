Die Crazy Sound Bar macht dicht

Ende Juni ist Schluss. Die Schliessung gab der Betreiber Stephan Birrer letzte Woche auf Facebook bekannt, sofern er bis dahin keinen Nachfolger gefunden hat. Gemeint ist damit die Crazy Sound Bar an der Luzernstrasse in Huttwil. Die Bar im Zentrum war gerade bei der jüngeren Generation beliebt, nicht zuletzt wegen der familiären Atmosphäre und der Musik. Die guten Zeiten der Barbetriebe auf dem Land sind allerdings längst vorbei, und so war die Bar noch einer der wenigen überlebenden Barbetriebe in der Region.