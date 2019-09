Die Kadetten kehren zurück

Der Aufmarsch am Wochenende wird gewaltig sein: Rund 1200 Kinder und Jugendliche sowie ganz viele Eltern werden in Langenthal erwartet. Sie werden sich an den Schweizerischen Kadettentagen in Sport und Musik messen. Es ist eine Rückkehr: Erstmals seit die Stadt Langenthal 2013 wieder mit einer Delegation antrat, organisiert sie den Anlass nun selbst. Letztmals waren die Kadetten 2001, also vor 18 Jahren, in Langenthal zu Gast. Und schon jetzt steht fest: 2020 werden die Kadettentage am 5. und 6. September erneut dort stattfinden.