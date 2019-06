Die Pfarrstelle in Buchsi ist wieder besetzt

Die Kirchgemeinde Herzogenbuchsee hat die Nachfolge von Pfarrer Urs Hebeisen geregelt, der Ende Oktober in den Ruhestand tritt. Der neue Amtsinhaber im Pfarrkreis Ost ist Jonas Lutzeiler, gegenwärtig Pfarrer in Rüti bei Büren, wie an der Kirchgemeindeversammlung informiert wurde. Er wird mit seiner Familie im Pfarrhaus Weyermatt einziehen.