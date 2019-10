Die Stadträte werden ungeduldig

Während draussen Nieselregen fällt, sitzt Stefan Grossenbacher mit ernster Miene in der Gaststube des Hotels Bären. Ein geschichtsträchtiges Haus, doch geht es ihm derzeit um ein anderes bauliches Erbe der Stadt – das Mühleareal. Der SVP-Stadtrat sagt: «Uns läuft die Zeit davon.» Mit «uns» meint er die Stadt Langenthal im Allgemeinen, aber auch die Steuerzahler, die am Ende in die Tasche greifen müssen. Grossenbacher hat als Erstunterzeichner mit seiner Partei im Parlament eine Motion eingereicht. Diese fordert eine Planungssicherheit für das Gebiet Alte Mühle. Es ist nicht der erste Vorstoss in dieser endlos erscheinenden Geschichte.