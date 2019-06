Die Werkstätte für Behinderte muss sich neu erfinden

Dass die Stiftung WBM sich neu erfinden muss, war bereits im Festjahr ein Thema. Die Stiftung stellte ihren Rat neu auf, erweiterte ihn gezielt um neue Fachleute. Nun wird er mit der ehemaligen Madiswiler Gemeinderätin Christine Badertscher ergänzt.

Der Betreuungsauftrag bleibt

Der Stiftungsrat hat in den letzten Monaten stark an einer Neupositionierung gearbeitet. Denn die WBM steht vor einer Herausforderung: Digitalisierung und Automatisierung dringen in immer mehr Bereiche der mechanischen Fertigung und Montage/Verpackung ein, zwei Hauptstandbeine der WBM. Das konkurrenziert diese einerseits, zwingt sie aber auch, selbst nachzurüsten. Das stehe oft im diametralen Gegensatz zum Betreuungsauftrag seiner Institution, hielt Geschäftsführer Stefan Weber vor den versammelten Stiftern fest.

Die WBM begegnet dem mit neuen Formen der Zusammenarbeit. Bereits bisher suchte sie den Kontakt zu Firmen aus dem ersten Arbeitsmarkt, um ihren Angestellten, die das wollen und können, dort externe Arbeitsplätze anzubieten. Nun plant sie erstmals, eine ganze Abteilung an einen Industriebetrieb auszulagern: Die Abfüllerei wird ab 2020 im Neubau der Motorex in Langenthal angesiedelt sein. Verstärkt will die WBM zudem in der beruflichen Integration aktiv werden. Für einen Leistungsauftrag ist sie in Verhandlungen mit dem Kanton. Gegenwärtig betreut sie elf Lernende.

Unterschiedliche Bedürfnisse

Vor anderen Herausforderungen steht das Wohnheim im Madiswiler Unterdorf. Der Kanton plant, seine Beiträge nicht mehr an Institutionen auszurichten, sondern an die Behinderten selbst. «Wir werden deshalb verstärkt auf deren unterschiedliche Bedürfnisse reagieren müssen und können nicht einfach warten, bis diese zu uns ins Heim kommen», prognostiziert der Geschäftsführer.

Um betreute Arbeitsplätze anbieten zu können, werde die WBM ganz neue Tätigkeitsfelder suchen müssen, gaben sich Stefan Weber und Stiftungsratspräsidentin Karin Habegger überzeugt. Sie präsentierten diese unter dem Stichwort «Markthalle». Zu dieser könnte eine Bio-Bäckerei gehören, eine Kaffeerösterei, aber auch ein Bistro und ein Laden, für die die WBM mit dem Kuriosum bereits erste Erfahrungen gesammelt hat.