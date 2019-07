Diese Absolventen schliessen ab

Am diesjährigen Jahresabschlussfest der Rudolf-Steiner-Schule Oberaargau im Stadttheater Langenthal sind zwölf Schülerinnen und Schüler verabschiedet worden. Die Schule konnte dabei ihre erste Klasse des internationalen Baccalaureate-Diploma-Programms (IBDP) zu deren Diplomen beglückwünschen.

9. Klasse: Basil Cartier – wird eine Lehre absolvieren; Kim Leonie Fries – geht an die Atelierschule Zürich; Yannick Schärer – wird eine Lehre absolvieren. 10. Klasse: Niklas Heiniger – weiterführende Schule; Louis Hurni – Lehre als Motorradmechaniker; Alexandra Ruggle – Sprachschule Aarau; Tamara Winisdörfer – Lehre als Fage im SRO.11. Klasse: Yorick Sieckmann – Lehre bei der IBL.13. Klasse – Abschluss im internationalen Baccalaureate-Diploma-Programm (IBDP): Samantha Ebell – Studium der Sprachwissenschaften; Tobias Friedly – Studiengang Film; Zarah Gerisch – Studium in Innenarchitektur; Louise Mathier – Studium in Biologie.

(jpw)