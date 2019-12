Ein Eichhörnchen in der Amtsstube

Ein grosses Eichhörnchen aus Plüsch sitzt in der Ecke am Boden. Es schaut sich ein Videoan, in dem es selbst vorkommt. In Wahrheit ist das putzige Tier ein Kostüm, das die Kunst- undTheaterschaffende Anna-Lisa Ellend einem Schauspieler überstülpte, um so eine graue Amtsstubezu entern und zu erkunden.