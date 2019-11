Ein farbiges Zeichen gegen Gewalt

Fast zwanzig Gebäude und Kirchen im Oberaargau und im Emmental sind dieser Tage in oranges Licht getaucht: Mit der Aktion «Orange Days» wollen die Soroptimist Clubs Langenthal, Burgdorf und Emmental für das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen sensibilisieren. Der 25. November wurde vor zwanzig Jahren von der UNO zum «Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen» ausgerufen, seither erfolgen an diesem Datum weltweit Kampagnen.