Ein Leben in der Box

Das CrossFit-FortyNineZero-Studio in Aarwangen zu finden, ist nicht gerade einfach: Schliesslich verraten Popklänge die Lage der Box im Aarwanger Industriegebiet. Box, so nennen Athleten die Räume, in denen CrossFit trainiert wird. Der Boden ist aus Beton, von der Decke hängen Ringe, an den Seitenwänden stapeln sich Matten, Gewichte und Hanteln. Lea Schmidt ist an diesem Morgen schon seit zwei Stunden hier, sie hat ihr erstes Tagestraining bereits absolviert.