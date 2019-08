Ein neues Gesicht auf der Stadtverwaltung

Der Gemeinderat stellt per 1. Februar 2020 Christian Lehmann (1981) als neuen Leiter des Fachbereichs Zivilschutz, Feuerwehr und Quartieramt im Amt für öffentliche Sicherheit an. Die Stelle ist seit Ende letzten Jahres vakant. Der Huttwiler wird gleichzeitig auch zum Kommandanten der Zivilschutz-Region Langenthal ernannt. Lehmann werde beide Funktionen in Personalunion ausüben, heisst es in einer Medienmitteilung.