Ein Schatz am Berg

Die Projektidee ist schon lange da– sehr lange. Bereits vor acht Jahren kündigte die in Wiedlisbach ansässige Immobiliengenossenschaft Oberaargau (IGO) den Bau eines «schweizweit einmaligen Demenzdorfes» für 112 Personen in sechzehn Wohngruppen an.

Seither ist viel Zeit vergangen, auch deshalb, weil die Verantwortlichen den Planungsaufwand unterschätzten. Verwaltungsratspräsident Beat Müller macht an der Delegiertenversammlung daraus keinen Hehl: «Alles war aufwendiger als gedacht», gibt er gegenüber den anwesenden Delegierten aus 24 Gemeinden der 42 Verbandsgemeinden zu.