Wer in Rohrbach in die kleine Senke des Bauernhofs Bleiche hinabsteigt, taucht ein in eine andere Zeit. Der verwinkelte Hof am Ufer der Langete ist bereits seit dreizehn Generationen im Besitz der Familie Zulauf. Auch die Gebäude des Gehöfts stehen schon lange in der Senke: Das grosse Bauernhaus wurde bereits 1740 erbaut, von Angehörigen der vierten Generation der Zulaufs, wie man in einer Inschrift im Sandsteinbogen des Kellereingangs lesen kann.