Ein Zusammenstoss der Alphatiere?

Was hat sie dazu bewogen? Über diese Frage wird in Thunstetten derzeit wild spekuliert. Dies, nachdem die Gemeinde am Mittwoch mitgeteilt hatte, dass Gemeindepräsident Beat Siegrist (SP) per sofort demissioniert und Gemeindeschreiber Jean-Rico Siegenthaler gekündigt hat und die Verwaltung Ende April 2020 verlässt. In beiden Fälle wurden keine Beweggründe kommuniziert, in beiden Fällen gab es auch von den Betroffenen selbst keine Auskünfte. Es gibt sie auch drei Tage danach nicht.