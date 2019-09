Ein Zweierteam vorgestellt

Dass sich der Gemeinderat von Huttwil für die Einführung eines dreijährigen Pilotprojekts Schulsozialarbeit ausgesprochen hat, war bekannt. Nun hat er über die Details informiert: Das Pilotprojekt wird von einem Zweierteam aufgebaut. Für die Stelle der Schulsozialarbeit an den Schulen Huttwil, Eriswil, Gondiswil,Rohrbach und Wyssachen hätten Anja Gerber und Catherine Quinche per 1. Januar 2020 angestellt werden können, heisst es in der Medienmitteilung.