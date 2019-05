Einbrecher ging der Polizei ins Netz

Am letzten Freitag kurz vor 13 Uhr meldete eine Privatperson der Polizei, dass zwei Männer soeben versucht hätten, in ein Haus am Schmidenmattweg in Langenthal einzubrechen. Anschliessend hätten die beiden die Flucht ergriffen.

Mehrere Polizeipatrouillen nahmen darauf die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte einen der Gesuchten beim Bahnhof in Langenthal anhalten.

Der 30-Jährige wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und verhaftet. Der zweite Langfinger ist noch auf der Flucht. Weitere Ermittlungen sind im Gang, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.