Eindeutiges Ja zur Wasserversorgung 

Die Gemeindeversammlung von Wiedlisbach stimmte am Montag dem Kredit für die gemeinsame Versorgungsleitung mit Wangen an der Aare zu. Das Vorhaben dient der Sicherheit in der Wasserversorgung, die der Kanton vorschreibt. Wangen genehmigte das Projekt bereits im Mai an einer Urnenabstimmung.