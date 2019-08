Eine strategische Weichenstellung

Der Wandel kommt schnell in Niederbipp. So schnell, dass ab und zu eine Pause zum Durchschnaufen angebracht ist. Eine solche metaphorische Verschnaufpause machte der Gemeinderat in Form eines Strategieworkshops, in dem grundlegende Überlegungen zur strategischen Ausrichtung des Dorfes gemacht wurden. Das Resultat unter dem Namen Vision 2040 wurde im März der Bevölkerung präsentiert.