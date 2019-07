Eine verbindliche Strategie fürs Gasnetz

Insgesamt 13 Eingaben sind im Frühjahr eingegangen zum kommunalen Richtplan Energie der Stadt Langenthal. Inzwischen sind die Mitwirkungen ausgewertet – und das Planwerk ist entsprechend angepasst worden. Wobei neu auch die Eignerstrategie IBL sowie eine Strategie Gasversorgung Einzug gefunden haben in den Massnahmenkatalog, mit dem die Stadt den Energieverbrauch in Langenthal im Strom- und Wärmebereich bis 2035 erheblich reduzieren will.

Das hatten insbesondere die Grünen Langenthal und ihre Regionalpartei, die Grünen Oberaargau, in der Mitwirkung explizit gefordert. Ihre Kritik: Ohne konkrete Forderungen an die IB Langenthal AG (IBL) als städtische Energiedienstleisterin würde die Energiewende nicht erreicht. Zumal sich der Erdgasanteil bei der Wärmeversorgung in Langenthal heute noch immer auf stolze 63 Prozent beläuft.

Die Eingaben aus der Mitwirkung, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung, seien denn auch der Grund, weshalb die beiden genannten Strategien als weitere Massnahmen nun ebenfalls im Richtplan festgelegt worden seien.

Erste Resultate bis Ende 2020

Eine neue Eignerstrategie: Sie wäre dereinst so oder so in Angriff genommen worden. So war es bisher zumindest im Erläuterungsbericht zum Richtplan vermerkt. Erst durch die Aufnahme in den Massnahmenkatalog, erklärt die städtische Umweltbeauftragte Christine Hauert, werde diese Absicht aber auch tatsächlich zum behördenverbindlichen Vorhaben. Als sogenannte kurzfristige Massnahme definiert, sei der Gemeinderat demnach verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren eine entsprechende Strategie zu erarbeiten.

«Im Moment ist es einfach nur Papier. Der Weg zum Ziel ist lang und das Tempo unserer Meinung nach nicht besonders hoch.»Fredy Lindegger, Präsident Grüne Langenthal und Oberaargau

Wobei ein Ergebnis bereits früher erwartet werden dürfe, wie Umweltminister Pierre Masson (SP) ergänzt: Gemäss den aktuellen Regierungsrichtlinien sei die Erarbeitung einer Eignerstrategie IBL schon bis Ende 2020 vorgesehen.

Fünf bis zehn Jahre Zeit gibt sich der Gemeinderat indes bezüglich der Erarbeitung einer Strategie für die Gasversorgung. Sie wurde als mittelfristige Massnahme festgelegt. Gemäss Richtplan will die Stadt den Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich von heute 3 Prozent auf deren 25 im Jahr 2035 erhöhen. Die Grünen verlangten in ihrer Mitwirkung eine Steigerung auf 50 Prozent – und die totale Abkehr von der Erdgasversorgung bis 2040. Inwieweit ihren Forderungen Rechnung getragen wird, wird sich zeigen.

«Stossrichtung positiv»

Von der Stossrichtung her sei die Aufnahme der beiden Strategien als zusätzliche Massnahmen im Richtplan sicher als positiv zu werten, sagt Fredy Lindegger, Präsident der Grünen Langenthal und von deren Oberaargauer Regionalpartei. «Aber im Moment ist es einfach nur Papier. Der Weg zum Ziel ist lang und das Tempo unserer Meinung nach nicht besonders hoch.»

Entscheidend werde nun sein, wer in den Arbeitsgruppen Einsitz und damit Einfluss auf die Strategien nehmen werde, gibt Lindegger zu bedenken. In den entsprechenden Massnahmenblättern sind als Beteiligte «Stadt, Energieversorger» aufgeführt. Würden einzig IBL und Stadt Einsitz nehmen in den Arbeitsgruppen, sagt Lindegger, könne man die Übung auch sein lassen. Zumal die IBL schon bei der Erarbeitung des Richtplans eine massgebende Rolle gespielt habe und zu erwarten sei, dass Stadt und Energieversorgerin vornehmlich wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund stellen würden.

Der angepasste Richtplan Energie ist inzwischen zur kantonalen Vorprüfung freigegeben worden. Diese beanspruche in der Regel einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten, sagt Christine Hauert. Erst danach soll im Rahmen einer neuen Auflage des Richtplans auch der Mitwirkungsbericht öffentlich einsehbar sein.

