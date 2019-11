Die Sanierung der Leitungen und der Schächte von Affoltern (Eichli) bis nach Dürrenroth ist abgeschlossen, wie Rudolf Rentsch an der Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes ARA-Region Affoltern-Dürrenroth-Walterswil bekannt gab. In den nächsten Tagen wird die Schlussabnahme erfolgen. Damit bleibt genügend Zeit, allfällige Nacharbeiten noch in diesem Jahr zu erledigen.