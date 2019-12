Darum gibt es mehr Geld für Buchsi

Eine Prognose über den Ausgang der Abstimmung hatte Gemeindepräsident Daniel Beck im Vorfeld der Gemeindeversammlung in Niederönznicht gewagt. Er wisse, dass nicht alle Stimmbürger pro Buchsi eingestellt seien. Weshalb es entscheidend sein werde, wer alles an der Versammlung teilnehme. Nun, so viel gleich vorweg: Die Buchsi-Kritiker waren offenbar klar in der Unterzahl. Denn die 79 anwesenden Stimmberechtigten (total 1211) genehmigten die Erhöhung des Verpflichtungskredits für den Investitionsbeitrag an die Verlängerung der Personenunterführung beim Bahnhof Herzogenbuchsee deutlich – mit 73 Ja- gegen 5 Nein-Stimmen.