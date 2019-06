Fräulein Dr. Emma Graf kämpft für Frauenrechte 

Die Lehrerinnen fordern mehr Lohn. Und auch eine bessere Ausbildung. Solche Forderungen werden nicht erst heute mit dem Frauenstreik laut. Bereits vor über 100 Jahren setzten sich Frauen dafür ein.

Damals gab der Kanton Bern für die Lehrerausbildung der Männer jährlich 180'000 Franken aus – für die Frauen blieben rund 30'000 Franken. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein legten die Behörden den Lehrerinnen nahe, ihren Beruf aufzugeben, sobald sie verheiratet waren. Dagegen wehrten sie sich. Die Vorkämpferin, wie sie die NZZ damals nannte, war Fräulein Emma Graf. Geboren 1865 in Langenthal.

Mitte des 19. Jahrhunderts sitzen Männer wie Jakob Dubs, Karl Schenk oder Emil Welti im Bundesrat. Alfred Escher treibt die Idee eines Tunnels durch den Gotthard voran. Langenthal erhält 1857 Anschluss an die Eisenbahnlinie Olten–Bern. Das befördert die Industrialisierung in der Region. Die Maschinenfabrik Ammann, die Textilfabrik Gugelmann, die Leinenweberei entstehen.

Langenthal um ca. 1858. Bild:zvg

Emma Graf wuchs als ältestes von sieben Kindern auf. Ihr Vater war der Geschäftsführer der Eisenhandlung Geiser&Cie. Er starb, als Emma Graf 17 war. Gemeinsam mit ihrer Mutter kümmerte sie sich um ihre jüngeren Geschwister.

Die Anfänge

Zwar bereiteten sich die Mädchen in jener Zeit immer noch auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter vor. Familien konnten es sich jedoch nicht mehr leisten, ihre Töchter zu versorgen. Viele Frauen arbeiteten in den Fabriken, wo Maschinen die Arbeit erleichterten. Fräulein Emma Graf begann eine Ausbildung zur Weissnäherin. Sie dachte nicht daran, Lehrerin zu werden, schrieb einst ihre Weggefährtin Margrit Balmer. «Verdienen wollte sie, musste sie, um ihrer Familie helfen zu können.» Mit dem Geld ihrer Tante konnte Emma Graf 1884 ans Lehrerinnenseminar.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts organisierten sich die Frauen. Konfessionelle, politische und gemeinnützige Verbände entstanden. Erste Versuche, die Frau arbeits- und zivilrechtlich dem Mann gleichzustellen, scheiterten. Emma Graf – meist gekleidet in einen schwarzen Rock und eine helle gestreifte Bluse mit Stehkragen – unterrichtete und lebte in Bern.

Sie engagierte sich im Lehrerinnenverein, übernahm die Redaktion der «Schweizerischen Lehrerinnenzeitung». Ihr Engagement für den Lehrerinnenberuf sei immerauch ein Engagement für Frauen- und Menschenrechte gewesen.1903 publizierte sie ihre Doktorarbeit «Rahel Varnhagen und die Romantik». Fräulein Dr. Emma Graf gab fortan Seminare in Deutsch und Geschichte.

Der Kampf

1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Die Euphorie für den Krieg als reinigendes Gewitter wich bald dem Schrecken eines langwierigen Stellungskrieges. Auch die Schweiz war nicht auf einen längeren Konflikt vorbereitet. Die Lebensmittelvorräte wurden kleiner, die Inflation grösser. Fräulein Dr. Emma Graf fürchtete, dass Frauen nun «mehr als je hinter dem Manne zurücktreten müssen», wie sie in ihrer Schrift «Die Frau und das öffentliche Leben» schrieb.

Während der Kriegsjahre betrieben Frauenvereine Suppenküchen, Soldatenstuben und Wäschereien. Sie übernahmen Aufgaben vom Staat, weil er sie nicht mehr stemmen konnte.

Dr. Fräulein Emma Graf während eines Waldspaziergangs in der Zeit zwischen 1916 und 1919. Bild: Gosteli-Stiftung, Fotosammlung n.k. Graf Emma

Emma Graf organisierte die Frauenspende. Das gesammelte Geld – rund eine Million Franken – war für Soldaten und deren Familien bestimmt. Andere Frauenrechtlerinnen kritisierten dieses Engagement. Solange Frauen keine politischen Rechte hätten, sollten sie auch keine Steuern bezahlen. Fräulein Dr. Emma Graf war aber davon überzeugt, dass Frauen neue Rechte bekommen, wenn sie Pflichten erfüllen. Und gerade im Krieg trete die Bedeutung der Frau für die Allgemeinheit hervor. «Denn endlich muss der Staat es einsehen, dass nur durch die Mitwirkung der gleichberechtigten Bürgerin das Vaterland seine volle Kraft entfalten kann.»

Dänemark hat den Frauen das Stimmrecht noch während des Krieges gewährt. Nach Friedensschluss folgten Länder wie Deutschland, Österreich oder Belgien.

In Bern kämpfte Emma Graf mit dem Frauenstimmrechtsverein für mehr Rechte. Im Vorfeld der Abstimmung zum neuen Gemeindegesetz im Kanton Bern hielt sie mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern über 65 Vorträge. 1917 stimmten die Männer dafür, dass Frauen künftig in Kommissionen fürs Schul-, Armen- und Fürsorgewesen gewählt werden können.

Der Rückzug

In Emma Grafs Wohnungen standen immer dunkelrote Rosen, Zeitungen und Bücher. Besonders Goethe mochte sie. Bücher las sie, wenn sich das Herzleiden bemerkbar machte. 1913 wurde sie operiert, 1917 kamen die Beschwerden zurück. Nach und nach gab sie ihre öffentlichen Ämter ab. «Ohne ein Wort der Klage», schrieb Margrit Balmer. Das «Jahrbuch der Schweizerfrauen», das Emma Graf 1915 erstmals herausbrachte, konnte sie nicht mehr selber redigieren.

Die Jahrbücher sollten alle Interessen des weiblichen Geschlechts umfassen und die Frauen aller Richtungen vereinen. Darauf zielte auch der zweite Kongress für Fraueninteressen von 1921. Emma Graf war als Vorsitzende bestimmt und sollte die Antrittsrede halten. Doch sie erkrankte und konnte nicht teilnehmen.

In den nächsten Jahren vertiefte sich Emma Graf in ihre Bücher, lernte Griechisch. 1926 starb sie in Bern. Die Heiliggeistkirche sei bis zum letzten Platz voll gewesen, in scheinbar endlosen Reihen gingen die Frauen und Männer hinter dem Sarg her zum Bremgartenfriedhof, schrieb Margrit Balmer.

Emma Grafs Lebensziel sei es gewesen, der Frau eine bessere soziale und politische Stellung zu verschaffen. Bis die Frauen das Stimmrecht erhalten, sollten noch 45 Jahre vergehen. Heute, über 90 Jahre später, kämpfen die Frauen weiter.

(Langenthaler Tagblatt)