Gabalier-Konzert abgesagt

Es hat nun doch nicht sein sollen: Andreas Gabalier kommt am Mittwoch nicht nach Huttwil. Der österreichische Sänger liegt mit einer Lebensmittelvergiftung seit Tagen im Spital, wie er am Sonntag bekannt gab.

Gemäss Management hätten die Ärzte dem Volkssänger aufgrund einer starken Vireninfektion absolute Bettruhe verordnet. Das Konzert im Blumenstädtchen — das einzige in der Schweiz — kann er damit nicht bestreiten.

Gemäss Medienmitteilung bemühen sich Veranstalter und Management um einen Ersatztermin. Im Vorfeld sind rund 13000 Tickets verkauft worden. Diese behalten gemäss Veranstalter ihre Gültigkeit.

Auftritt wird nachgeholt

«Ich liege seit drei Tagen komplett flach», erklärte der 34-jährige Volksmusiker am Sonntag in einem Live-Video, in dem er in einem Spitalbett zu sehen ist. Er erhalte derzeit Infusionen, weil sein Darm keine Flüssigkeit mehr aufnehmen könne. Auf dem Programm stand für Samstag ein weiteres Konzert in Kitzbühel in Österreich. Ob der Sänger bis dahin wieder auf den Beinen ist, steht noch in den Sternen.