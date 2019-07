Gemeinderätin kündigt Abschied an

Dem Gemeinderat von Inkwil steht ein Abgang bevor: Wie die Gemeinde auf ihrer Website mitteilt, tritt Livia Urben (Ressort Öffentliche Sicherheit) per Ende Jahr aus dem Gremium zurück. Der Grund: Urben, die im Dezember 2015 dem Rat beitrat, verlässt Inkwil. «Mit schwerem Herzen», wie die Gemeinde mitteilt.

Die Gemeinderätin sei bereits weggezogen, aber immer noch offiziell in Inkwil angemeldet, sagt Gemeindeschreiberin Eliane Bürki. Die Exekutive sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger per 1. Januar 2020. Der Gemeinderat werde zu gegebener Zeit ein Wahlformular in alle Haushaltungen verteilen und freue sich auf zahlreiche Wahlvorschläge, heisst es. (swl)