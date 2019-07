Geschichte und Gewitter

«Seht ihr die Mauer noch?», fragt Susan Gehrig in die Runde und appelliert damit an die Vorstellungskraft der Gruppe, die sie an diesem Samstagnachmittag durch Wiedlisbach führt. Die alte Stadtmauer ist heute nämlich höchstens noch zu erahnen. Rund zwanzig Personen haben sich versammelt, um mehr über die Vergangenheit des Ortes zu erfahren. Im Rahmen der diesjährigen Begegnungszone hat die Städtlikommission zwei historische Führungen organisiert. Susan Gehrig, die den ersten Rundgang führt, ist Mitglied der Wiedlisbacher Kulturkommission.

Die Teilnehmenden sind interessiert und stellen viele Fragen. Derweil braut sich langsam, aber sicher ein Gewitter zusammen. «Das Ziel ist es, vor dem Regen in der Kapelle zu sein», sagt Gehrig und führt die Gruppe nun in die Altstadt und vor das Bürgerhaus. Hier habe es sich in früheren Zeiten um die offizielle Badestube des Städtlis gehandelt. Apropos nass, der Regen kommt früher als erwartet. Und zwar so plötzlich und heftig, dass es auch unter den Regenschirmen ungemütlich wird und nur die Flucht in die kleine Katharinen-Kapelle bleibt.

Eine Sensation

Hier, im Gotteshaus bekommt man vom Unwetter nichts mit. Gehrig, die jetzt improvisieren muss, erzählt über die frisch restaurierte Kapelle. Sofort fällt einem die Malerei ins Auge, welche die Wände der Kapelle ziert. Sie sei lange unter einem Kalkverputz versteckt gewesen und erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt worden. «Eine Sensation», betont Susan Gehrig und die Begeisterung ist ihr anzumerken. Die Malereien, die unter anderem das Leben der namenstiftenden heiligen Katharina darstellen, stammen wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert.

Aufmüpfige Wiedlisbacher

Geleitet durch viele Fragen der Teilnehmenden, kommt Gehrig schliesslich zu den Anfängen von Wiedlisbach. Erzählt von den Frohburgern, die das Städtli im 13. Jahrhundert gegründet haben, davon, dass Wiedlisbach zeitweilig den Habsburgern gehört habe, und von Dokumenten, in denen sich Landvögte über den Ort auslassen. Im verwaltenden Bern habe man wohl immer wieder Probleme mit den aufmüpfigen Wiedlisbachern gehabt. Ein Teilnehmer erzählt, dass der Ort während des Bauernkrieges gar «Erzrebellennest» genannt wurde.

Interessante Fakten

Trotz grosser Sprünge durch die Jahrhunderte, können an diesem Nachmittag einige interessante Fakten zur Ortsgeschichte mitgenommen werden. So sei Wiedlisbach eine der am besten untersuchten spätmittelalterlichen Gründungsstädte im Kanton Bern und noch fast vollständig so erhalten, wie zu dieser Zeit. Das grosse Glück sei im Nachhinein gewesen, dass das Städtli in seiner Geschichte kaum je genug Geld für weitreichende Modernisierungen gehabt habe, erzählt Gehrig. Sie ist mit ihrer Führung eigentlich noch gar nicht fertig, als sie an den nächsten Programmpunkt übergeben muss.

«Es ist sehr vorbildlich, dass erst gebaut wird, nachdem die Geschichte des Gebäudes erforscht wurde.»Volker Herrmann, Archäologe

Eine zweite Führung findet in der Liegenschaft «Städtli 29» statt. Im Zuge der geplanten Sanierung des Gebäudes konnte der Archäologe Volker Herrmann vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern während zweier Jahre Grabungen darin durchführen. Er berichtet, was er dabei über die Liegenschaft und über den Ort erfahren hat. Erstmals tauche Wiedlisbach in schriftlichen Dokumenten von 1275 auf, erzählt Herrmann. Seine Untersuchungen deuteten aber darauf hin, dass der Ort lange vor seiner ersten Nennung bestanden habe.

Lob für Bauherr und Architekt

«Unsere Funde reichen bis in das ausgehende 11. und frühe 12. Jahrhundert zurück», sagt er und zeigt auf den Koffer vor ihm, in dem Teile von Kochtöpfen und Ofenkacheln liegen, die er und sein Team ausgegraben haben. Mehrmals betont Herrmann, dass es nicht selbstverständlich sei, dass ihm Architekt und Bauherr erlaubt hätten, noch vor und während der Sanierung zu arbeiten. «Es ist sehr vorbildlich, dass erst gebaut wird, nachdem die Geschichte des Gebäudes erforscht wurde.» Bis nächstes Jahr sollen hier sechs Wohnungen entstehen, in denen die Geschichte der Liegenschaft spürbar bleiben soll.

Detaillierte Auswertung

Im weiteren Verlauf des Rundgangs führt Herrmann durch das mehrstöckige Gebäude. Er zeigt etwa, wo man die Stadtmauer noch sehen kann, die durch die Liegenschaft verlaufen ist, und macht auf den immer noch deutlich erkennbaren Unterschied zwischen Ökonomie- und Wohnteil des Hauses aufmerksam. Die Ergebnisse seiner Forschung im «Städtli 29» müssten jetzt noch detailliert ausgewertet werden. Auch eine Publikation sei geplant. Erst nach den Führungen meint es das Wetter wieder gut mit den Wiedlisbachern, sie lassen den Nachmittag noch mit Gratisbratwurst ausklingen. (Berner Zeitung)