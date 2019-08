Glückliche Mitarbeiter in der christlichen Fachklinik

Er habe diesen Erfolg nicht erwartet, sagt CEO Nathan Keiser: «Es erfüllt mich mit grosser Freude, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne in der Klinik SGM arbeiten.» Die private Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Langenthal wird am Donnerstagabend in Zürich ausgezeichnet. Sie zählt somit zu einem der drei besten Arbeitgeber der Schweiz mit zwischen 100 und 250 Mitarbeitenden.