Hans-Ulrich Gfeller tritt zurück

An der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung in Madiswil hat Kirchgemeindepräsident Hans-Ulrich Gfeller nach zwölf Jahren Amtszeit offiziell seine Demission per Ende Jahr bekannt gegeben. Der pensionierte Oberstufenlehrer war jedoch weit länger als die drei vergangenen Amtsperioden im Kirchgemeinderat tätig. Zuvor war er bereits schon einmal vier Jahre als Mitglied und danach vier Jahre als Präsident im Kirchgemeinderat aktiv. Nach einem Unterbruch nahm er vor zwölf Jahren wiederum das Amt des Kirchgemeindepräsidenten an.