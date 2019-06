«Ein Prozent haben wir auf jeden Fall erreicht», meinte Kurt Bläuenstein in der Aula des Schulhauses Sonnhalde in Aarwangen. Aber nur knapp – der Gemeindepräsident begrüsste 41 (1,3 Prozent) von 3096 Stimmberechtigten zur Gemeindeversammlung. Sechs Geschäfte waren traktandiert. Darunter ein Kredit von 195'000 Franken für die Sanierung der Hauswartwohnung Sonnhalde. «Die Wohnung steht zurzeit leer, aber der jetzt in Herzogenbuchsee wohnende Hauswart würde in diese Wohnung einziehen», teilte Gemeinderat Martin Winkelmann mit.