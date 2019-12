Heavy Metal Jesus

In der gut besuchten Blues-Beiz in Niederbipp deutet an diesem Samstagabend kaum etwas darauf hin, dass hier noch ein Gottesdienst stattfinden wird. Vorwiegend schwarz gekleidete, junge Männer und Frauen unterhalten sich angeregt oder drängen zur Theke, um Bier zu bestellen. Einzig ein Banner mit der Aufschrift «Metal-Kreuzfahrt zur himmlischen Heimat» lässt den christlichen Hintergrund erahnen.