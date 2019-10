Kurz vor den eidgenössischen Wahlen wird am Samstag im Kreuz in Herzogenbuchsee der passende Gast begrüsst: Der Berner Polit-Satiriker Heinz Däpp präsentiert sein Programm «Heil dir Helvetia», in dem er seinen Senf zu den anstehenden Wahlen abgibt.

Der Alt-Achtundsechziger wird aus linker Warte kommentieren, aber auch die Linken und Grünen auf die Schippe nehmen. Und jene, die sich in der Mitte sonnen, müssten merken, dass es schwierig sei, den Pelz zu waschen, ohne ihn nass zu machen, heisst es in der Programmbeschreibung. Däpp verkehre den Bierernst im Wahlkampf zur Lachnummer im Wahlzirkus. Seine Wahlen seien ein vergnügliches Korrektiv zu den Qualen der Parteistrategen.