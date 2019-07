Hier entsteht das neue Buchser Hallenbad

Die neu verbauten Fenster glänzten am Samstag funkelnagelneu in der Vormittagssonne. Aber auch dahinter hat sich im Schwimmbad einiges getan. Die Renovation des Hallenbads, die vor etwa einem Jahr begonnen hat, ist zwar noch in vollem Gange. Inzwischen lässt sich aber schon gut erkennen, wo bald schon wieder – auf insgesamt etwa 40 Prozent mehr Wasserfläche – geschwommen, gebadet und geplanscht werden kann.