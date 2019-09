Hier packen alle gemeinsam an

Es ist schon fast bedächtig still an diesem Morgen in den Räumen im ersten Stock der Werkstätte für Behinderte (WBM) in Madiswil. Knapp 30 Leute sitzen verteilt an den grossen Tischen. Die meisten Häupter gesenkt, die Köpfe ganz bei der Arbeit, die sie die nächsten Tage so intensiv beschäftigen wird. 2,4 Millionen Blatt Papier, 26 Tonnen Material insgesamt, gilt es hier binnen nur kurzer Zeit zu verpacken, wie es Regierungsstatthalter Marc Häusler den versammelten Mitarbeitenden einleitend veranschaulicht.