Hunderte Kinder kämpfen um den Sieg

Schon morgens früh um 8 Uhr herrscht gute Stimmung im Stadion Hard in Langenthal. Am Vormittag findet hier an den Kadettentagen der Leichtathletik-Mehrkampf statt. Bernhard Bühler läuft mit einem Megafon herum und nutzt es nicht nur, um Ansagen zu machen, sondern foppt damit auch den ein oder anderen Kollegen, indem er ihm in voller Lautstärke irgendetwas zuruft. Zur allgemeinen Erheiterung.