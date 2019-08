In anderthalb Jahren bezugsbereit

Die Genossenschaft Alterswohnungen bim Spycher hat in den vergangenen Jahren bereits drei Etappen mit Alterswohnungen in Roggwil realisiert. Insgesamt sind 34 Wohnungen in unterschiedlichen Grössen und 12 zusätzliche Pflegeplätze entstanden. Seit längerem besteht ein Ausbauprojekt für eine vierte Etappe. Diese umfasst weitere 21 Pflegeplätze für Kurz-, Ferien- oder Langzeitaufenthalte, 6 Wohnungen, Büroräumlichkeiten und eine Physiotherapie.