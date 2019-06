Jahrhundertprojekt nimmt erste Hürde

Das wurde Entschieden: Die Versammlung genehmigte den Kredit Gemeindebeitrag zur Gesamtmelioration der drei Gemeinden Bleienbach, Thörigen und Bettenhausen ohne Gegenstimme. Anwesend waren in der Mehrzweckhalle 78 von 532 Stimmberechtigte, was das grosse Interesse am Thema im Dorf unterstreicht. Gemeindepräsident Daniel Benevento sagte, dieses Traktandum habe ihn in den letzten vier Jahren am meisten beschäftigt. «Wir können uns diese Kosten aber gut leisten», versicherte er. Bereits seien entsprechende Ausgaben in der Finanzplanung der nächsten Jahre enthalten. Das klare Ergebnis bezeichnete Benevento als wichtiges Signal für die Gemeindeversammlungen in Thörigen und Bettenhausen.