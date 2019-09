Jetzt kämpfen hunderte Kinder um den Sieg

Letztmals waren die Kadetten 2001, also vor 18 Jahren, in Langenthal zu Gast. Weil ihre Delegation danach immer kleiner geworden war, hatte sich die Stadt 2006 von den Anlässen zurückgezogen und auch den Auftrag für die Durchführung 2007 zurückgegeben. An diesem Wochenende sind die Kadetten nun zurück in Langenthal.