Brand im Kirchturm verläuft glimpflich

In Herzogenbuchsee ist am Dienstagmorgen der Turm der reformierten Kirche in Brand geraten. Es rückten mehr als 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Buchsi-Oenz, Thunstetten und Langenthal aus. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein erheblicher Sachschaden, wie die Kantonspolizei am Nachmittag mitteilte. Zur Brandursache kann sie noch keine Angaben gemacht werde, die Ermittlungen wurden aufgenommen.